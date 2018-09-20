مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الإسبوعي لبحث عدد من الملفات ومتابعة المشروعات

القاهرة- أ ش أ:

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم "الخميس" برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين.

يناقش المجلس أيضا عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بكافة المحافظات ضمن المعدلات الزمنية المحددة، في إطار التكليفات التي تم استعراضها مؤخرا خلال اجتماع مجلس المحافظين والتنسيق بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة المختلفة في هذا الشأن.

ويتابع مجلس الوزراء خلال الاجتماع ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير قطاعي الصحة والتعليم والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، وإقامة المعارض الخاصة بتوفير كافة المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة بكافة المحافظات.