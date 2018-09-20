قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض لمشروع تطوير منظومة مياه الشرب بالعريش

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القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لمشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 12 مليون و500 ألف دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 19 نوفمبر 2017.

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.​