الأرصاد: سحب كثيفة على القاهرة والسواحل الشمالية خلال 72 ساعة

كتب- مي مدحت:

قال محمود شاهين، مدير مركز إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس ممتع، ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها، بأن تكون مائلة للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ونصح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين متابعة النشرات الجوية يومياً في الفترة المقبلة لمعرفة مدى كثافة الشبورة المائية على الطرق، ولمعرفة أيضاً درجات الحرارة أثناء فترة التقلبات الجوية.

واستكمل: من المتوقع وجود سحب كثيفة وغير ممطرة خلال الـ72 ساعة المقبلة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.​