اتحاد الغرف : ندرس إنشاء خطوط ملاحية مباشرة مع دول تجمع الثمانية

القاهرة - (أ ش أ):

صرح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية بأنه يجرى الآن دراسة إنشاء خطوط ملاحية مباشرة مع دول تجمع الثمانية (منظمة للتعاون الاقتصادي تضم فى عضويتها مصر- بنجلاديش - اندونسيا - ايران - ماليزيا - نيجيريا باكستان - تركيا) .

وأشار فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أنه عقد اجتماعا مع جافار شارش سكرتير عام المنظمة ،بحث خلاله تعديل النظام الأساسي لاتحاد الغرف الدول الثمانية التى تشكل الذراع الاقتصادي لتلك الدول، لافتا إلى أن التعديل شمل إلغاء الأمانة العامة، وأن رئاسة هي الأمانة العامة ، لافتا إلى أن مصر ستتسلم الرئاسة خلال الدورة المقبلة في عام 2021.

وأضاف عز أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون فى مجال البحث العلمي، والتدريب الفني، و المهني ، كما سيتم التعاون مع بنك التنمية الإسلامي وعدد من الهيئات التابعة له لتمويل عدد من المشروعات.

وأوضح أمين عام الاتحاد أنه تم التوافق على أنه من الصعب تنفيذ مشروعات تجمع دول الثمانية مع بعض في نفس الوقت، لافتا الى أنه تم مناقشة عمل مبادرات على المستوى الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي ، مشيرا إلى أنه يجري الآن عمل دراسة لكل ما تنتجه القدرات الصناعية لمجموعة الثمانية ، لتحقيق التكامل معهم، بالإضافة إلى إجراء دراسة لكافة واردات تلك الدول لزيادة الصادرات المصرية لهم.

من جانب آخر أوضح عز فيما يتعلق بمشاركة اتحاد الغرف فى مؤتمر الاستثمار فى شرم الشيخ المزمع عقده فى ديسمبر المقبل، أنه جاري حاليا دعوة رؤساء اتحادات تلك الدول للمشاركة على رأس وفود ،لافتا إلى أن الهدف الأساسي فتح آفاق للتعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول، منوها إلى أن الغرف التجارية أعدت دراسات لأوجه التعاون مع كل دولة.

وفيما يتعلق بإنشاء طريق بين جنوب مصر ودولة التشاد أوضح عز أنه سيتم الانتهاء قريبا من دراسات الجدوى بشأنه ، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على زيادة الصادرات و ربط مصر بـ 7 دول حبيسة وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي.