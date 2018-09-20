برلماني مشيدًا بالعلمين الجديدة: ستكون حديث العالم كله

(مصراوي):

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذه المدينة ستصبح عروس منطقة البحر المتوسط.

وقال مسعود، في بيان عقب زيارته مدينة العلمين الجديدة رفقة وفد لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان برئاسة المهندس معتز محمود، إن القوات المسلحة المصرية ووزارة الإسكان وشركات المقاولات الوطنية، تستحق كل الشكر والتقدير لحجم الإنجاز غير المسبوق المحقق في إنجاز هذا المشروع العالمي، الذى سيكون ملكًا لمصر وجميع الدول الواقعة في محيط البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف مسعود، أن هذا المشروع المتكامل الذي يضم جامعات ومدارس ومستشفيات ومناطق تجارية وصناعية وزراعية وسياحية ووحدات إسكان اجتماعي وأبراج سكنية عالمية تصل إلى 40 طابقًا ومناطق فيلات وبحيرات "سيكون حديث العالم كله".

وأكد عضو مجلس النواب أنه سيتم التفاوض مع شركات السياحة العالمية لجذب السياحة العالمية إلى مصر على مدار العام، خاصةً وأنه سيتم ربط مدينة العلمين مع العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة ومدينة 6 أكتوبر والمتحف الكبير من خلال قطار فائق السرعة ينقل السائحين.​