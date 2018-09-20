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انطلاق المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للأورام اليوم

07:00 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
انطلاق المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للأورام اليوم

وزارة الصحة

كتب - هاني رجب:

ينطلق اليوم الخميس المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للأورام الذي تنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام بأحد فنادق القاهرة.

يتناول المؤتمر، الذي يستمر يومين، الجديد في علاج أورام الرئة والجهاز البولي والتطور في العلاج المناعي، بمشاركة أساتذة علاج وجراحة الأورام من أوروبا وأمريكا، وبعض البلاد العربية كالسعودية والأردن، ومن مختلف الجامعات المصرية، وكذلك خبراء الصيدلة والفيزياء الإشعاعية في العالم. ​

المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للأورام أورام الرئة أورام الجهاز البولي العلاج المناعي

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