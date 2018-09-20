انطلاق المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للأورام اليوم

كتب - هاني رجب:

ينطلق اليوم الخميس المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للأورام الذي تنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام بأحد فنادق القاهرة.

يتناول المؤتمر، الذي يستمر يومين، الجديد في علاج أورام الرئة والجهاز البولي والتطور في العلاج المناعي، بمشاركة أساتذة علاج وجراحة الأورام من أوروبا وأمريكا، وبعض البلاد العربية كالسعودية والأردن، ومن مختلف الجامعات المصرية، وكذلك خبراء الصيدلة والفيزياء الإشعاعية في العالم. ​