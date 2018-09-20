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"التعليم" تكرم أوائل نظام التعليم والتدريب المزدوج اليوم

06:30 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
"التعليم" تكرم أوائل نظام التعليم والتدريب المزدوج اليوم

وزارة التربية والتعليم

كتبت - ياسمين محمد:

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، حفل تكريم لأوائل طلاب نظام التعليم والتدريب المزدوج على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠١٧ - ٢٠١٨.

ووفق بيان صحفي الأربعاء، يقام الحفل تحت رعاية الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

يقام الحفل بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وGIZ.

يبدأ الحفل في تمام الواحدة ظهرًا بأحد فنادق القاهرة.

التربية والتعليم نظام التعليم والتدريب المزدوج محمد مجاهد

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