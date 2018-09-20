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​الفقي: إسرائيل وأمريكا يسعيان لتصفية القضية الفلسطينية.. وحل الدولتين لم يعد مطروح

01:01 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
​الفقي: إسرائيل وأمريكا يسعيان لتصفية القضية الفلسطينية.. وحل الدولتين لم يعد مطروح

الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن إسرائيل تعيش في أفضل وقت لتنفيذ مشروع تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد "الفقي"، خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يتبنيان هذا المشروع سويًا.

وأشار إلى أن قضية حل الدولتين لم تعد مطروحة الأن، خاصة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإيقاف دعم أمريكا لمنظمة الأونروا.

مصطفى الفقي إسرائيل القضية الفلسطينية
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