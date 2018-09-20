برلمانية تنتقد تصريحات وزيرة الصحة: "مينفعش نعلق فشلنا على قلة الضمير"

كتب - معتز عباس:

علقت النائبة سماح سعد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على تصريح الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بشأن واقعة الغسيل الكلوي في الشرقية، بأن المشكلة ترجع إلى الضمير، قائلة: "أهم شيئ نحط إيدينا على المشكلة عشان نعرف نحلها، لكن لما نعلق فشلنا على شماعة دا مينفعش".

وأضافت "سعد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، المُذاع عبر فضائية "تن"، الأربعاء، أنه "من آمن العقاب أساء الأدب، نحن لدينا قوانين ولوائح يجب تطبيقها أولًا ثم بعد ذلك التحدث عن الضمير".

وتابعت: "ماينفعش أحط في الدرجة الأولي الضمير وأقول الناس ماعندهاش ضمير ونمشي كدا".

وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن دول أوروبا واليابان لم يتقدموا بالضمير لكن بتطبيق القوانين، ومحاسبة المسئول عن أي أخطاء، ومن يسافر للخارج يحترم كافة القوانين.