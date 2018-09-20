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وصف الإخوان بـ"الخوارج".. من هو الشيخ سعيد رسلان الممنوع من الخطابة؟

12:05 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
وصف الإخوان بـ"الخوارج".. من هو الشيخ سعيد رسلان الممنوع من الخطابة؟

الشيخ محمد سعيد رسلان

كتب- محمود رمزي:

ألغت وزارة الأوقاف، مساء الأربعاء، تصريح الخطابة للداعية السلفي محمد سعيد رسلان وقررت منعه من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد لمخالفته تعليمات وزارة الأوقاف المتصلة بشأن خطبة الجمعة.

وكلفت الوزارة، الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل الوزارة بأوقاف المنوفية بأداء خطبة الجمعة المقبلة بالمسجد الذي كان يخطب به محمد سعيد رسلان مع تعيين إمامين متميزين للمسجد.

ويرصد "مصراوي"، 10 معلومات عن الداعية السلفي..

ولد في 23 نوفمبر 1955 (العمر 62 سنة) بقرية سبك الأحد مركز أشمون، بمحافظة المنوفية

ملقب وسط أنصاره بـ" أبي عبد الله ".

ينتمي إلي المدرسة السلفية المدخلية، ويؤمن برؤى محمد أمان الجامي وبعثه لأدبيات الطاعة الجامية، حيث اشتهر بتأييده للحكام العرب .

حاصل على بكالوريوس الطب و الجراحة من جامعة الأزهر.

حاصل على ليسانس الأداب قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية.

حاصل على درجة الماجستير في علم الحديث بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن بحث في "ضوابط الرواية عند المُحدِّثين"

معارض لثورات الربيع العربي ويعتبرها خروج على الحاكم .

عرف بمعاداة تنظيم الإخوان ويصفهم فى خطبه بـ" خوارج العصر" .

وصف قتلى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بـ" البغاة الخارجين على الحاكم " .

يلقي دروسه فى مسجده بقرية سبك الأحد مركز أشمون .

وزارة الأوقاف الإخوان الخوارج محمد سعيد رسلان الخطابة أوقاف المنوفية

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