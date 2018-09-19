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رئيس "الجمارك" عن إعفاء البضائع التركية: نحترم تعاقداتنا الدولية

11:35 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
رئيس "الجمارك" عن إعفاء البضائع التركية: نحترم تعاقداتنا الدولية

السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك

كتب- محمد جمعة:

قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن البضائع التركية معافاة من الضريبة الجمركية وفقًا للاتفاقيات القديمة الموقعة بين البلدين، مشيرًا إلى أن المعاملة بالمثل وبضائع مصر المصدرة لتركيا معافاة أيضًا.

وأوضح نجم، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي" بفضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مصر تحترم تعاقداتها واتفاقاتها الدولية، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقيات توقعها وزارة التجارة ويوافق عليها رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس مصلحة الجمارك: "نستورد من تركيا أدوات المائدة وملابس وثلاجات، تخضع لضريبة القيمة المضافة"، مشيرًا إلى أن التعريفة الجديدة تعالج تشوهات الضريبة وتدعم الصناعة المصرية المحلية.

السيد نجم مصلحة الجمارك تركيا الضريبة الجمركية

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