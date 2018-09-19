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بعد دعوة الأزهري.. كريمة: زيارة القدس واجب ديني ولا تُعد تطبيعًا

10:36 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
بعد دعوة الأزهري.. كريمة: زيارة القدس واجب ديني ولا تُعد تطبيعًا

الدكتور أحمد كريمة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن زيارة القدس واجب ديني وشرعي، ويعد انتعاشا للاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف كريمة في تصريح لمصراوي، أن زيارة المسجد الأقصى لا يعد تطبيعا مع العدو الإسرائيلي، متابعا: "النبي صلّى الله عليه وسلم عرج به من القدس وهي تحت الولاية البيزنطية".

وشدد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على أن وجود المسجد الأقصى تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي ليس مبررا شرعيا لعدم زيارته.

كان الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، دعا إلى ما أسماه الزيارة الرشيدة للمسجد الأقصى، والنزول إلى منازل الفلسطينيين وتناول الطعام معهم، بما ينعش حركة الاقتصاد الفلسطيني.

أحمد كريمة الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر القدس
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