"شوقي": نظام التعليم الجديد نقلة كبيرة.. وعلى أولياء الأمور الإيمان به

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن النظام التعليمي الجديد يعد نقلة كبيرة في فلسفة التعليم في مصر ستبدأ مع رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي حتى ينحسر نظام التعليم القديم.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، الأربعاء، أن النظام الجديد يعتمد على بناء الشخصية بأهداف واستراتيجية ومناهج جديدة، من خلال تدريب 128 ألف من معلمي رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي على النظام الجديد وعلى استخدام دليل المعلم، مشيرًا إلى عدم منح أي ترخيص للكتب الخارجية في النظام الجديد.

وتابع، أن خطة تدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد مستمرة حتى 30 نوفمبر 2019، لافتًا لأهمية دور الأسرة وأولياء الأمور من خلال الإيمان بالنظام الجديد المبني على تنمية مهارات وشخصية الطالب وتفكيره بعيدا عن ثقافة اكتساب الدرجات والحفظ.

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