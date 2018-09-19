إنفوجرافيك - مصراوي يرصد سوق "انتقالات الإعلاميين" في 2018

كتب - مصطفي علي:

شهدت الأوساط الإعلامية خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة انتقالات لعدد كبير من الإعلاميين من مقدمي البرامج الفضائية إلى شاشات الفضائيات وإذاعات الراديو.

واستحوذت شركة الاعلام المصريين، على أكبر تعاقدات الفترة الماضية، وفي مقدمتها التعاقد مع الإعلامي وائل الابراشي لتقديم برنامج "كل يوم" على قناة "on E"، والإعلامية ريهام سعيد لتقديم برنامج جديد على قناة الحياة.

​كما انتقل الإعلامي عمرو أديب، لتقديم برنامج الحكاية على قناة "mbc مصر"، وتم تعيين الاعلامي عمرو الليثي رئيسا لشبكة قنوات "النهار".

ويرصد "مصراوي"،في الإنفوجرافيك التالي، سوق انتقالات الإعلاميين لعام 2018.

