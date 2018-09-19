البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء ومارجرجس بنيويورك

كتب- إسلام ضيف:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، مذبح وأيقونات كنيسة العذراء ومارجرجس بأولباني.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن تدشين مذابح وأيقونات الكنيسة يأتي في إطار جولة قداسة البابا تواضروس الرعوية التي يقوم بها حاليًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أنه شارك قداسة البابا في صلوات التدشين لفيف من أساقفة الكنيسة إلى جانب الأنبا ديفيد أسقف الإيبارشية وأعضاء الوفد المرافق لقداسته والعديد من الآباء الكهنة إلى جانب عدد كبير من الشعب القبطي.

والكنائس التي دشنها قداسة البابا تواضروس بإيبارشية نيويورك وإنجلند، حتى الآن هي كنيسة الملكة هيلانة والملكة آناسيمون، وكنيسة العائلة المقدسة، وكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارمينا العجايبي،وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى الأسود وكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا إلى جانب كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بأولباني التي تم تدشينها اليوم.