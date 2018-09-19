التعليم: إضافة نماذج من أنشطة "التوكاتسو" لرياض الأطفال وأولى ابتدائي

كتب - معتز عباس:

قالت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن مناهج المدارس اليابانية هي نفسها التي يتم تطبيقها في المدارس المصرية لـ"رياض الأطفال" والصف الأول الابتدائي.

وأَضافت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على قناة "الحياة"، الأربعاء، أنه تم إضافة نماذج مُصغرة من أنشطة "التوكاتسو" التي تتميز به المدراس اليابانية في المناهج المصرية.

وأوضحت أنه تم اختيار عدد من هذه الأنشطة وتم تدريب المدرسين عليها، وستطبق في حصة منفصلة طول العام الدراسي، فضلا أن أنشطة "التوكاتسو"، مبنية داخل المناهج الدراسية الجديدة.

وأكدت مدير مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم، أن المدارس اليابانية طفرة جديدة للتعليم المصري، ونحن نسعى إلى بناء الشخصية المصرية التي تمتلك المهارات، من خلال تطبيق بعض أنشطة "التوكاتسو" التي تتمشى مع المناهج الجديدة في "رياض الأطفال" والصف الأول الابتدائي.