​الحكومة تناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد.. غدًا

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، اجتماع الحكومة بمقر المجلس لمناقشة عددًا من الملفات الاقتصادية والأمنية وعددا من قرارات تخصيص الأراضي للصالح العام.

كما يناقش المجلس الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث تبدأ الدراسة بداية الأسبوع المقبل.

كما يتابع المجلس الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول والتأكيد على سلامة جميع مخرات السيول.

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