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​الحكومة تناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد.. غدًا

08:52 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
​الحكومة تناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد.. غدًا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، اجتماع الحكومة بمقر المجلس لمناقشة عددًا من الملفات الاقتصادية والأمنية وعددا من قرارات تخصيص الأراضي للصالح العام.

كما يناقش المجلس الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث تبدأ الدراسة بداية الأسبوع المقبل.

كما يتابع المجلس الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول والتأكيد على سلامة جميع مخرات السيول.

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