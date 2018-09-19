وزير الطيران: صرف 1500 جنيها للعاملين بمناسبة العام الدراسي الجديد

كتب- طه عبيد:

قرر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، صرف 1500 جنيه لجميع العاملين بوزارة الطيران بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في رسالة على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجّه فيها الوزير شكره وتقديره لجميع العاملين لمجهوداتهم الجبارة التى يقومون بها خلال موسم الحج، وتقديمهم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بجميع المطارات المصرية.

وأضاف الوزير، أن ما تم إنجازه في هذه المرحلة بداية وخطوة نحو سعينا للارتقاء بمنظومة الطيران المدني.