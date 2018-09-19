مدبولي يستعرض مبادرة طرح السيارات التي تعمل بمزيج الكهرباء والوقود

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمام الدولة بدعم الصناعة الوطنية والارتقاء بها في مختلف القطاعات، بما يسهم في النهوض بالاقتصاد المصري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إيلاء الدولة اهتماما خاصا بتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتقديم المزيد من الحوافز لتعميق التصنيع المحلي للسيارات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم الأربعاء رئيس مجلس الوزراء مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وتم خلاله استعراض مبادرة حول التشجيع على طرح السيارات

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