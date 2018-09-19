"الري": إزالة 357 حالة تعد على نهر النيل في يومين

كتب- أحمد مسعد:

قامت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية نهر النيل وقطاع الري والهيئة العامة لمشروعات الصرف وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل المحافظات بالاستمرار في شن حملات الإزالات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث أسفرت الحملات خلال اليوم وأمس عن إزالة 357 حالة تعد.

وقد تضمنت حملات الإزالة تنفيذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل عدة حملات مكثفة خلال اليوم وأمس بمحافظات عدة في ظل تواجد أمني مكثف، أسفرت عن إزالة 46 حالة تعد على نهر النيل متنوعة بين مبان سكنية وأعمال ردم وغيرها، حيث تم إزالة 4 حالات بمحافظة القليوبية، و9 حالات بمحافظة المنوفية، و31 بمحافظة المنيا، و2 بأسيوط.

كما قام قطاع الري على مدار اليوم وأمس بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، أسفرت عن تنفيذ 190 إزالة، شملت إزالة 6 حالات تعد بمحافظة المنوفية، و 4 بمحافظة الدقهلية، و11 بمحافظة سوهاج، و44 بمحافظة الفيوم، وكذلك 8 بمحافظة القليوبية و5 بمحافظة كفرالشيخ، إلى جانب 38 بمحافظة أسيوط، فضلا عن 74 إزالة بمحافظة المنيا.

وقامت الهيئة العامة لمشروعات الصرف خلال اليوم وأمس بتنفيذ بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 121 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية، تضمنت تنفيذ 100 إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظتي الشرقية بعدد 60 إزالة، والدقهلية بعدد 40 إزالة، وكذلك تنفيذ 10 إزالات في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظتي المنوفية بعدد 7 إزالات، وكفر الشيخ ب 3 إزالات، بالإضافة لتنفيذ 4 إزالات في نطاق إقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط، بالإضافة لتنفيذ 7 إزالات في نطاق إقليم غرب الدلتا بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم اعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.