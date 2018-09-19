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التعليم العالي: تعيين عمداء جدد بعدد من الجامعات الحكومية

07:09 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
التعليم العالي: تعيين عمداء جدد بعدد من الجامعات الحكومية

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي، قرر الوزير تعيين كلا من، الدكتور حاتم أحمد عبد الرحمن أبو القاسم عميدًا للمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، والدكتور حنان السيد عبدالفتاح عبد المجيد عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان، والدكتور هويدا حسني مرسي الجبالي عميدًا لكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.

وأضاف البيان أن القرارات شملت أيضا تعيين د. فاتن إبراهيم أحمد مزروع عميدًا لكلية التجارة جامعة بورسعيد، ود. عبد الراضي محمد عبد المحسن رضوان عميدًا لكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

خالد عبد الغفار وزارة التعليم العالى جامعة القاهرة الجامعات الحكومية

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