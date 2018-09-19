​الغرف التجارية: أسعار معرض "أهلا مدارس" أقل من العام الماضي

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علاء عز، آمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن تخفيضات معرض أهلا مدارس تتراوح ما بين 25 إلى 35%، لافتا إلى أن أسعار العام الجاري أقل من العام الماضي.

وأضاف عز - في تصريحات صحفية خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، معرض أهلا مدارس المقام بمركز القاهرة للمؤتمرات بأرض المعارض-، أن 70% من المعروض منتجات مصرية الصنع، فيما تقدر المنتجات المستوردة بـ30% من إجمالي المعروض، مثل الأدوات الهندسية وغيرها.

ولفت إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد العارضين المشاركين في المعرض لـ117 شركة مشاركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الغرف التجارية أقامت 48 معرضاً لمستلزمات المدارس خلال العام الجاري في 19 محافظة مقابل 38 معرضاً العام الماضي، وذلك بعد أن تم إضافة 6 محافظات جديدة فضلاً عن وجود معرضين ببعض المحافظات.

وافتتح الدكتور علي الميصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء الأربعاء، معرض أهلا مدارس، المقرر إقامته في الفترة منذ اليوم 19 سبتمبر وحتى الـ25 من ذات الشهر، والمنظم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية بالقاهرة.

ويضم المعرض - وفقًا للبيان صادر عن الوزارة - والذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط على مساحة تتجاوز 7650م2 - مجموعةً متنوعة ومتميزة من مستلزمات المدارس واحتياجات الأسرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث يجمع المعرض تحت سقف واحد أكثر من 120 عارض من كافة العلامات التجارية المعروفة في مجال تجارة الأدوات المكتبية والمدرسية، فضلًا عن تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية الخاصة بالطالب المدرسي.