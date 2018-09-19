وزير التموين: توزيع 10 آلاف شنطة مدرسية على الفئات الأكثر احتياجا
كتبت- عايدة رضوان:
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، مبادرة لتوزيع 10 آلاف شنطة مدرسية بكافة مستلزمات الأدوات المدرسية بالشراكة مع رجال الاعمال والغرف التجارية والصناع .
وقال وزير التموين -خلال افتتاح معرض (أهلا مدارس) الذي يقام في الفترة بين 19 و25 سبتمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر-، أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، سيتم تحديد الأسر والفئات اكثر احتياجا.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز على طلاب المرحلة الابتدائية.
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