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وزير التموين: توزيع 10 آلاف شنطة مدرسية على الفئات الأكثر احتياجا

07:07 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
وزير التموين: توزيع 10 آلاف شنطة مدرسية على الفئات الأكثر احتياجا

الدكتور علي المصيلحي

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، مبادرة لتوزيع 10 آلاف شنطة مدرسية بكافة مستلزمات الأدوات المدرسية بالشراكة مع رجال الاعمال والغرف التجارية والصناع .

وقال وزير التموين -خلال افتتاح معرض (أهلا مدارس) الذي يقام في الفترة بين 19 و25 سبتمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر-، أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، سيتم تحديد الأسر والفئات اكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز على طلاب المرحلة الابتدائية.

علي المصيلحي التموين الأدوات المدرسية

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