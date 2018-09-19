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وزير التموين: معرض "أهلا مدارس" يهدف لخفض أسعار السلع للمستهلك

07:06 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
وزير التموين: معرض "أهلا مدارس" يهدف لخفض أسعار السلع للمستهلك

علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مشاركة القطاع الخاص في معرض "أهلا مدارس" يأتي في إطار الدور المجتمعي للقطاع الخاص، وشراكته مع الحكومة.

وأضاف المصيلحي، في مؤتمر صحفي أثناء الافتتاح، أن المؤتمر ينظم تحت شعار (معا من أجل مصلحة المستهلك) حيث سيتم توفير السلع اللازمة للمدارس من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالي الأسعار.

وأكد المصيلحي، توافر السلع المدرسية بكميات كافية بناء على البيانات التي عرضت أثناء الاجتماعات التي نظمها اتحاد الغرف مع المنتجين والمستوردين بالوزارة.

وأشار إلى أنه تم توفير أرض المعارض مجانا لضمان عدم تحمل أي أسعار أو تكاليف إضافية، وأنه يجرى حاليا التوسع في المعارض ومنافذ البيع الجماعي، من خلال الغرف التجارية، وعلى نفقتها، مع التركيز على المنتج المصري، إلى جانب جذب الاستثمارات في صناعات مستلزمات المدارس، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات للتصنيع في تلك القطاعات في الأشهر الماضية. ​

علي المصيلحي وزارة التموين معرض أهلا مدارس السلع المدرسية العام الدراسي الجديد

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