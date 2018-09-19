أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي في المنوفية جميل راتب بطاقات التموين العودة إلى المدارس حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

"الأوقاف" تغلق ضريح الحسين قبل يوم من احتفالات ذكرى عاشوراء

06:55 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
"الأوقاف" تغلق ضريح الحسين قبل يوم من احتفالات ذكرى عاشوراء

ضريح الحسين

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، مساء الأربعاء، غلق ضريح الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، أمام الزوار بالتزامن مع احتفالات ذكرى عاشوراء.

يأتي ذلك فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مسجد الحسين، ودفعت بعدد من المجندين تراصوا أمام المسجد، وقاموا بتفتيش المترددين ذاتيا، للتأكد من عدم حملهم أي أشياء خارجة.

وفرضت مديرية أمن القاهرة، حالة من السيطرة التامة على ميدان الحسين، ودفعت بعدد من سيارات مكافحة الشغب، لتأمين المنطقة.

ومن المقرر أن يحتفل أبناء الطرق الصوفية بذكرى يوم عاشوراء غدا الخميس.

وزارة الأوقاف ضريح الإمام الحسين ذكرى عاشوراء

الخبر التالى:

وزير التموين: معرض "أهلا مدارس" يهدف لخفض أسعار السلع للمستهلك
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان