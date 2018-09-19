"الأوقاف" تغلق ضريح الحسين قبل يوم من احتفالات ذكرى عاشوراء

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، مساء الأربعاء، غلق ضريح الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، أمام الزوار بالتزامن مع احتفالات ذكرى عاشوراء.

يأتي ذلك فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مسجد الحسين، ودفعت بعدد من المجندين تراصوا أمام المسجد، وقاموا بتفتيش المترددين ذاتيا، للتأكد من عدم حملهم أي أشياء خارجة.

وفرضت مديرية أمن القاهرة، حالة من السيطرة التامة على ميدان الحسين، ودفعت بعدد من سيارات مكافحة الشغب، لتأمين المنطقة.

ومن المقرر أن يحتفل أبناء الطرق الصوفية بذكرى يوم عاشوراء غدا الخميس.