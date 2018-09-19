بالأسماء.. ننشر تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كتب- إسلام ضيف:​

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس لأمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل نائب رئيس محكمة النقض.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، في عددها الصادر مساء اليوم الأربعاء، والذي جاء في أربعة مواد.

وأوضح نص قرار مدبولي، أعضاء اللجنة كالتالي: جمال عبد العزيز نائب محافظ البنك المركزي المصري، المستشار هشام سمير ممثلًا عن النيابة العامة، المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، هشام عكاشة ممثلًا لاتحاد بنوك مصر، أحمد كجوك نائب وزير المالية، المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المدير التنفيذ لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفيما يلي نص القرار.