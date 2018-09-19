مستشار بجامعة الدول العربية يوقع استمارة عضوية حزب الوفد

كتب- هند الشامي:



وقع محمود مبروك المستشار بجامعة الدول العربية، الأربعاء، استمارة عضوية انضمامه لحزب الوفد، فيما قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ضمه إلى لجنة العلاقات الخارجية بالحزب.

وقال مبروك -بحسب بيان صحفي للوفد-، إن الساحة السياسية مهيئة للعمل الحزبي بقيادة الوفد الذي يعتبر أهم الأرقام السياسية في المشهد السياسي لما يتمتع من عراقة واصالة وتاريخ سياسي مشرف يعتبر ركيزة في الحياة السياسية وهو الحزب الاكثر قبولا في الشارع المصري.

وتابع: "من المتوقع أن يفوز بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة لأنه طوال تاريخه كان دائما يقف ويساند الدولة الوطنية كما أن في تاريخه معنى بشأن المواطن المصري مكافحا إلى جواره من أجل تحقيق مطالبهم"، مؤكدًا أنه سيتم الاستفادة من رئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة لهذا الحزب العريق لما فيه صالح الحزب والوطن.

ومن جانبه رحب أبو شقة، بانضمام مستشار جامعة الدول العربية، مؤكدًا أنه شخصية وطنية وسياسية تفيد الوفد في هذه المرحلة التي نعمل فيها لإعادة بناء الحزب على أن يكون حزبًا قويا فعالا ولاعبا أساسيا على المسرح السياسي.