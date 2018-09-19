وزير التموين يفتتح معرض "أهلا مدارس" بتخفيضات تصل إلى 30%

كتبت- عايدة رضوان:

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء الأربعاء، معرض (أهلا مدارس) والذي يقام في الفترة ما بين 19 سبتمبر و25 سبتمبر الجاري، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بتخفيضات تصل إلى 30%.

وقال المصيلحي في مؤتمر صحفي، إن معرض (أهلا مدارس) يشارك به 106 عارضين.

وأوضح أنه تم التنسيق في كافة المحافظات لإقامة معارض مماثلة لتوفير كافة مستلزمات الأدوات المدرسية بأسعار متميزة للمواطنين في إطار استراتيجية الوزارة لتخفيف العبء على الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن 70% من المعروضات هي صناعة مصرية.

وأضاف المصيلحي، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة في كافة ربوع مصر واستقرار الأسواق لصالح المستهلك، وبمناسبة العودة للمدارس، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات بتنظيم 43 معرض (أهلا مدارس) في محافظات مصر بمساحة إجمالية تتجاوز 45 ألف متر مربع.