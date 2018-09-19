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وزير التموين يفتتح معرض "أهلا مدارس" بتخفيضات تصل إلى 30%

06:44 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
وزير التموين يفتتح معرض "أهلا مدارس" بتخفيضات تصل إلى 30%

علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

كتبت- عايدة رضوان:

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء الأربعاء، معرض (أهلا مدارس) والذي يقام في الفترة ما بين 19 سبتمبر و25 سبتمبر الجاري، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بتخفيضات تصل إلى 30%.

وقال المصيلحي في مؤتمر صحفي، إن معرض (أهلا مدارس) يشارك به 106 عارضين.

وأوضح أنه تم التنسيق في كافة المحافظات لإقامة معارض مماثلة لتوفير كافة مستلزمات الأدوات المدرسية بأسعار متميزة للمواطنين في إطار استراتيجية الوزارة لتخفيف العبء على الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن 70% من المعروضات هي صناعة مصرية.

وأضاف المصيلحي، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة في كافة ربوع مصر واستقرار الأسواق لصالح المستهلك، وبمناسبة العودة للمدارس، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات بتنظيم 43 معرض (أهلا مدارس) في محافظات مصر بمساحة إجمالية تتجاوز 45 ألف متر مربع.

علي المصيلحي وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض أهلا مدارس مستلزمات الدراسة الاستعداد للعام الدراسي الجديد وزارة التجارة والصناعة الغرف التجارية

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