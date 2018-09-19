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وفد حركة فتح يغادر القاهرة بعد لقاء شكري

06:31 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
وفد حركة فتح يغادر القاهرة بعد لقاء شكري

سامح شكرى وزير الخارجية المصرية

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي مساء الأربعاء، وفد من حركة "فتح" برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، عائدًا إلى رام الله بعد زيارة استغرقت 3 أيام.

والتقى سامح شكري وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، مع عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضى فى عملية المصالحة الوطنية، أثناء زيارته للقاهرة من أجل التباحث بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية المصالحة الوطنية.

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري حرص على الاستماع لتقييم عزام الأحمد للتطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الفلسطينية مؤخرًا، وما تنطوى عليه من تأثيرات على مستقبل عملية السلام، بما في ذلك التطورات الخاصة بقضية القدس، والأزمة الحالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) .

مطار القاهرة الدولي حركة فتح سامح شكري منظمة التحرير الفلسطينية فلسطين الأونروا

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