نائب الوزير للتعليم الفني: نستهدف تدريب 50% من المعلمين على التكنولوجيا

كتبت- ياسمين محمد:

نظمت الإدارة العامة لمركز تطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، ورشة عمل بعنوان "تطوير المنظومة التدريبية بقطاع التعليم الفني" بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVETII، مكون بناء القدرات، واستخدام التكنولوجيا في التدريب، بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والمهندس حسن مشعل، رئيس قطاع التعليم الفني، ومديري عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية، ومسئولي برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتجهيزات.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، قال الدكتور محمد مجاهد، إن الهدف من ورش العمل إعداد تصور لتأهيل المركز، ليكون مركزًا لتدريب المعلمين والمدربين والمدققين لخدمة نظام التعليم الفني الجديد، طبقًا للمعايير الدولية، بناءًا على توصيات مؤتمر الشباب السادس الذي عقد بجامعة القاهرة في أواخر يوليو الماضي والذي حضره السيد رئيس الجمهورية.

وأوضح مجاهد أن الخطة الموضوعة هدفها تدريب 50% من معلمي التعليم الفني كمرحلة أولى على مهارات تكنولوجيا التعليم والتدريب، واستكمال رفع كفاءة مسئولي التدريب بالمديريات والإدارات والمدارس الفنية.

وأضاف أنه جرى تنفيذ 7 ورش عمل تدريبية بالمحافظات خلال الشهور الثلاثة الماضية، تضمنت 21 محافظة بمعدل ثلاث محافظات لكل تدريب استهدفت تدريب 200 مسئول تدريب وجاري استكمال تدريب باقي المحافظات، وبناء عليه قام المتدربون بتدريب زملائهم بالمحافظات بإشراف مديري عموم التعليم الفني بالمحافظات حيث تم تدريب حوالي 950 مسئول تدريب.

وأوضح مجاهد أهمية إنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفني لتكون أداة فعالة لمتابعة وتقييم أداء المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني من أجل تحقيق تعليم فني ذي جودة عالمية.

وقال مجاهد، إن إنشاء مركز وطني للتدريب والتأهيل وفقا للمعايير الدولية، ضرورة؛ لتحسين مهارات المعلمين في مدارس التعليم الفني، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية، فالمدارس تحتاج جهد المعُلمين؛ لاستثمار طاقات الطلاب، وتوجيههم التوجيه الصحيح.

كما تحدث مجاهد عن أهمية التعليم والتدريب المزدوج حيث تفضل الشركات والمؤسسات الصناعية تشغيل خريجي مدارس التعليم المزدوج وهذا يأتي من اندماج التدريب مع الدراسة.

وأضاف مجاهد أنه يجب التوسع في تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني للطلاب، وكذلك تدريبهم على مجال ريادة الأعمال مشيرًا إلى أن هناك دعم كبير لتنمية ومضاعفة عدد الطلاب المستفيدين من تلك الخدمات، مما يساعد على تحسين الصورة الذهنية للمجتمع عن التعليم الفني.

وناقش نائب الوزير للتعليم الفني بعض المشكلات التي تواجه المدارس في جميع أنحاء مصر والاستعدادات لبدء العام الدراسي، وبحث سبل حل هذه المشكلات وتيسير آليات العمل في كل مدرسة.

وفى سياق متصل، أكد المهندس حسن مشعل ـ رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني على البدء في تنفيذ مبادرة تنمية المهارات والتي سيتم تنفيذها بدًأ من الأسبوع القادم لتقييم جميع طلاب التعليم الفني في مجالات (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والحاسب الآلى)؛ للوقوف على مستوى الطلاب وتحسين مستواهم في هذه المهارات الأساسية.

وأكد محمد حسني، مدير عام الإدارة العامة لتطوير التعليم الفني، أن الإدارة استعانت بالمعلمين العائدين من البعثات التدريبية في الخارج، وتم تكليف أحد العائدين من بعثة بجامعة هال – المملكة المتحدة بعرض البرنامج بورشة العمل يوم الأثنين 17 سبتمبر 2018على السادة مديري عموم التعليم الفني بالمديريات المختلفة، وتسليمهم مادة تدريبية عن محتوى البرنامج للاستعانة بها في التدريب، مضيفًا بأن من أهم أهداف خطة الإدارة العامة لتطوير التعليم الفني، مواكبة التطورات، وتدريب 50% من معلمي التعليم الفني على مهارات التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع المديريات التعليمية.