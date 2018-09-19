أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي في المنوفية جميل راتب بطاقات التموين العودة إلى المدارس حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

ضبط "محل محمول" مع دكتور جامعي بمطار القاهرة

04:38 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
ضبط "محل محمول" مع دكتور جامعي بمطار القاهرة

أرشيفية

كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، دكتورًا جامعيًا أثناء محاولة تهريبه "محل محمول" من أبو ظبي، فور وصوله القاهرة أخفاها داخل جيوب سحرية وبين طيات ملابسه.

وقالت مصادر في المطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة الاتحاد القادمة من أبو ظبي، اشتبه حسن حمدي في الراكب ع.ا دكتور جامعي، وبتفتيش حقائبه أمام مدير الحركة فوزي العميري، عثر بداخلها على 40 هاتفا محمولا "آي فون"، و60 شاحنا وعدد 100 سماعة.

وأمر محمد قناوي مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وحجز المضبوطات.

محاولة تهريب مطار القاهرة الجمارك هواتف محمولة

الخبر التالى:

وزير الري يدعو نظيره السوداني لحضور الأسبوع القومي للمياه
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان