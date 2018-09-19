ضبط "محل محمول" مع دكتور جامعي بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، دكتورًا جامعيًا أثناء محاولة تهريبه "محل محمول" من أبو ظبي، فور وصوله القاهرة أخفاها داخل جيوب سحرية وبين طيات ملابسه.

وقالت مصادر في المطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة الاتحاد القادمة من أبو ظبي، اشتبه حسن حمدي في الراكب ع.ا دكتور جامعي، وبتفتيش حقائبه أمام مدير الحركة فوزي العميري، عثر بداخلها على 40 هاتفا محمولا "آي فون"، و60 شاحنا وعدد 100 سماعة.

وأمر محمد قناوي مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وحجز المضبوطات.