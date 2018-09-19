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بالصور| لأول مرة.. "الاستعلامات" تنشر وثائق اتفاقية كامب ديفيد

04:37 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
بالصور| لأول مرة.. "الاستعلامات" تنشر وثائق اتفاقية كامب ديفيد

مناحم بيجن وجيمي كارتر والسادات في كامب ديفيد


كتب- أيمن رجب:
نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، وثائق مؤتمر كامبد ديفيد للسلام، بين الرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس الأمريكي الأسبق" جيمي كارتر.

وشملت الوثائق، الأسس التي قام عليها الاجتماع، من ضرورة التسوية السلمية للنزاع، طبقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وذُيلت بتوقيع الرئيس المصري محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي "مناحم بيجين"، والرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

وفيما يلي الوثائق التي نشرتها الهيئة في الذكرى الأربعين لمؤتمر السلام، الذي عُقد بمنتجع كامب ديفيد في الولايات المتحدة.

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