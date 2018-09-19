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متحدث البرلمان: السيسي يعطى أولوية قصوى لحل مشكلات الصحة والتعليم

04:30 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
متحدث البرلمان: السيسي يعطى أولوية قصوى لحل مشكلات الصحة والتعليم

الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم المجلس

كتب- أحمد علي:

اعتبر الدكتور صلاح حسب الله، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، والمتحدث باسم البرلمان، إن المؤسسات الصحية العسكرية والمدنية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم خلال زيارته لمحافظة المنوفية، تعد نقلة نوعية كبيرة لصالح المنظومة الصحية فى مصر.

وقال حسب الله، فى بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس السيسى حقق التنسيق والتكامل والتعاون بين جميع المؤسسات الصحية فى مصر سواء التابعة للقوات المسلحة المصرية أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي، إضافة إلى إدخال مؤسسات المجتمع المدنس فى إدارة المؤسسات الصحية، مما كان له أثره الكبير والواضح فى نجاح منظومة علاج غالبية حالات قوائم الانتظار.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله، الحكومة أن تسارع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خاصة دراسة أسباب ارتفاع أعداد قوائم الانتظار إلى 40 ألف حالة، فضلا عن الاستمرار فى منظومة العلاج الاعتيادية بالتوازى مع منظومة قوائم الانتظار، مشيدا بتخصيص الدولة لمليار جنيه لعلاج مرضى قوائم الانتظار.

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله بحرص الرئيس السيسي على إحداث تطوير وتحديث شامل للتعليم، مشيدا بالنماذج المشرفة للمدارس اليابانية التي افتتحها الرئيس السيسى كما أشاد حسب الله، بخطة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم التى استعرضها أمام الرئيس السيسي للنظام الجديد للتعليم فى مصر مطالبا المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية مساندة جهود الدولة في انجاح النظام الجديد للتعليم فى مصر.​

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