"الزراعة" تكشف عن مسابقة لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، تعلن الوزارة مسابقة لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة، وفتح باب التقدم للراغبين في شغلها طبقا للقانون.

وقال أبوستيت، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الدرجات المزمع الإعلان عنها تشمل 3 درجات من المستوى الوظيفي الممتازة "رئيس قطاع" و13 درجة من المستوى الوظيفي العالية من بينها 9 درجات رئيس إدارة مركزية و4 درجات مدير مديرية، فضلا عن 7 درجات من المستوى الوظيفي مدير عام.

وأوضح وزير الزراعة، أنه جرى تشكيل لجنة برئاسته، وتضم من بين أعضائها: الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الأسبق، والدكتور ممدوح فوزي عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس الأسبق، والدكتور ربيع صادق وكيل كلية الزراعة بجامعة القاهرة الأسبق؛ لفحص طلبات المتقدمين لشغل تلك الوظائف فور الإعلان عنها، وعقد المقابلات الشخصية معها، مع مراعاة مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية، والخبرة والسيرة الطيبة والسمعة الحسنة، وما تم إنجازه من أعمال خلال المسيرة الوظيفية.