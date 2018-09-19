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عضو "إسكان النواب": نستهدف جذب 3 ملايين مواطن لـ"العلمين الجديدة"

04:24 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
عضو "إسكان النواب": نستهدف جذب 3 ملايين مواطن لـ"العلمين الجديدة"

كتبت- هند الشامي:
قدم عدد من النواب مقترحات لجذب المواطنين إلى مدينة العلميين الجديدة، لرئيس جهاز المدينة ونائب وزير الإسكان خلال جولتهم بالمدينة اليوم.

وقال المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المشروعات القومية بمدينة العلمين الجديدة تستهدف جذب ما يزيد عن 3 ملايين مواطن؛ لتتحول إلى مدينة سكنية ذات كثافة سكانية وليست المصيف فقط.

وأضاف والي، خلال زيارة وفد اللجنة لمدينة العلمين الجديدة، اليوم، أن الإسكان الاجتماعي سيتيح استغلال هذه الوحدات السكنية لتحقيق الهدف المنشود وهو الكثافة السكانية سواء من خلال جذب مزيد من السكان.

وقال النائب محمد إسماعيل، إن أسعار الاسكان الاجتماعي من الممكن أن تصبح إسكانًا اقتصاديًا ليتمكن مالكها من تأجيرها.

وطالب النائب حسن خير الله، بعمل شاطىء عام للاستفادة منه في ظل التخطيط للمدينة الجديدة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك منطقة للاستثمار الزراعي لجذب مزيدًا من المواطنين، خاصة أن المنطقة قريبة من الضبعة وهذا بدوره يؤدي لزيادة فرص الاستثمار فى المدينة الجديدة.

إسكان النواب العلمين الجديدة المدن الجديدة علاء والي

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