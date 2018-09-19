رئيس "الطاقة المتجددة" يكشف حقيقة تحويل "توليد الكهرباء من الرياح" لـ"BOO"

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن ما نشر بشأن موافقة مجلس الوزراء على تحويل مشروعات توليد الكهرباء من الرياح بنظام تعريفة التغذية التي توقفت منذ أبريل الماضي إلى نظام BOO "الامتلاك والتشغيل والبيع"، ليس صحيحًا بالمرة.

وأوضح الخياط، لمصراوي، الأربعاء، أنه لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بتغيير النظام المتعارف والمتفق عليه المتعلق بنظام تعريفة التغذية لمشروعات توليد الكهرباء من الرياح ، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين تقدموا بمذكرات لوزير الكهرباء تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء ولم يتخذ أي قرار حتى الآن.

وتصل مساحة الأراضى التى تستردها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من المستثمرين 90 كيلومترا مربعا بواقع 10 كيلومترات مربعة للشركة الواحدة لعدم التزامهم بالجدول الزمنى للتنفيذ الذي أبرم بين الطرفين، وتضم قائمة الشركات الحاصلة على أراضٍ لتنفيذ محطات رياح ضمن تعريفة التغذية "أكواباور، إنفنيتي، السويدي، الكازار، مصدر، الفنار، وفالكون".

يذكر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أكد أن قيمة التعريفة بمشروعات الرياح التى طُرحت على المستثمرين لم تكن جاذبة لجهات التمويل الدولية، وبالتالى لم تتمكن أى من الشركات من تحقيق الإغلاق المالى، وهو ما دفعنا لعمل مناقصات تنافسية لمشروعات الرياح، وآخر للمشروعات التى تم التعاقد عليها كانت خاصة بتحالف "مصرى يابانى فرنسى"؛ لتوليد 250 ميجاوات، باستثمارات تقارب الـ250 مليون دولار.