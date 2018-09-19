وزير الطيران يتفقد مباني الركاب والجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة

الآثار ترمم مسجد سارية الجبل الأثري بقلعة صلاح الدين

كتب- طه عبيد:

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، اليوم، مبنى الركاب رقم (2،1) بمطار القاهرة الدولي؛ لمتابعة تنفيذ خطة التطوير العاجلة لمبانى ومنشآت المطار بواسطة شركة المقاولات الهندسية التابعة للوزارة، والتي تختص بتنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية وفقًا لجدول زمني محدد.

وحسب بيان، الأربعاء، بدأت الزيارة بتفقد الوزير مبنى الركاب رقم (2) لمتابعة الخدمات المقدمة للركاب، وانتظام حركة التشغيل وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول، كما أجرى جولة تفقدية لمبنى الركاب رقم (1)، تفقد خلالها صالة الوصول ومنطقة سيور الحقائب و كاونترات الجوازات.

وتابع الوزير، أعمال التطوير بممر الطائرات (05C) ومنطقة التاكسى واي (Taxi way)، وشملت الجولة مبنى الإيرمول بمبنى الركاب رقم (1)، والمكاتب الخدمية الموجودة به ومنطقة انتظار السيارات بمبني الركاب، وكذلك الجراج متعدد الطوابق الذى يخدم مباني مطار القاهرة الثلاثة، هذا بالإضافة إلى الطرق الخدمية داخل المهبط.

ووجه الفريق يونس المصري بالبدء فورًا فى أعمال التحديث والتطوير بالمطار، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطوير العاجلة لكافة المباني والمنشآت التابعة للوزارة وشركاتها التابعة.