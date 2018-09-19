رئيس الوزراء يخصص أراض في عدة محافظات لمشروعات خدمية وتنموية

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لصالح عدد من الجهات، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، لصالح أبناء المحافظات، في إطار حرص الحكومة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

وتضمنت القرارات، تخصيص قطع أراضٍ لإقامة محطات لرفع مياه الصرف الصحي عليها، في كل من مركز ومدينة قليوب بمحافظة القيوبية، ومركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، ومركز بدر بمحافظة البحيرة، ومركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

ونصت القرارات على تخصيص قطع أراض لإقامة مدارس تعليم أساسي بكل من مركز إسنا بمحافظة الأقصر، ومركز ملوي بمحافظة المنيا، ومركز الفشن بمحافظة بني سويف، ومركز الخانكة بمحافظة القليوبية، ومركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ومركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بالإضافة الى قطعتي أرض لاقامة مدارس اعدادية، في كل من مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ومركز اهناسيا بمحافظة بني سويف.

كما تم تخصيص قطع أراضٍ في كل من: مركز ديرمواس بمحافظة المنيا لاقامة مركز شباب عليها، وحي المقطم بمحافظة القاهرة لاقامة مسجد عليها، ومركز القناطر الخيرية لاقامة وحدة صحية عليها، ومركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان لاقامة مسجد عليها، ومركز أبو حماد بمحافظة الشرقية لاقامة وحدة مطافئ وتأمين طرق عليها، وبمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي بمحافظة الجيزة لاقامة قسم شرطة الواحات البحرية عليها، وبمركز ومدينة كفر الدوار لاقامة محطة محولات عليها.

كما تضمنت القرارات تخصيص ثلاث قطع أراضٍ بنطاق حي منشأة ناصر بمحافظة القاهرة لاقامة كل من مدارس حكومية، ونقطة شرطة، ونقطة إطفاء. وكذلك تخصيص ثلاث قطع أراضٍ أخرى بحي المقطم بمحافظة القاهرة، لإقامة مسرح، ومركز لتنمية المجتمع، ونقطة إطفاء.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارات "اعتبار من أعمال المنفعة العامة" لكل من: مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سمخراط الابتدائية القديمة المشتركة الكائنة بناحية سمخراط التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وكذلك مشروع استكمال توسعة ميدان سعد زغلول بحي أول طنطا بمحافظة الغربية، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي لقرية السبع آبار الغربية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية مجيرية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فضلاً عن مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة الكائنة بزمام منوف بمحافظة المنوفية.