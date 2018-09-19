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    بينهم "جبر ورزق".. مصادر تكشف أسماء المرشحين للهيئات الإعلامية

    03:21 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    بينهم "جبر ورزق".. مصادر تكشف أسماء المرشحين للهيئات الإعلامية

    كتب- مصطفى علي:
    تعقد نقابة الصحفيين، غدًا الخميس، اجتماعا لحسم اختيار المرشحين لعضوية الهيئات الإعلامية الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

    ووفقاً للمعايير التي حددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، سيتم اختيار 4 شخصيات من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة على أن تختار مؤسسة الرئاسة 2 منهم، كما سيتم ترشيح شخصين فقط لعضوية المجلس الأعلى للإعلام على أن تختار مؤسسة الرئاسة مرشحا واحدا منهما.

    وكشفت مصادر بمجلس النقابة لمصراوي، أن أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الهيئات الإعلامية المتمثلة في المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة كل من: الدكتور عبدالمنعم السعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر الرئيس الحالي للهيئة الوطنية للصحافة، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب.

    الهيئات الإعلامية الأعلى لتنظيم الإعلام الوطنية للصحافة

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