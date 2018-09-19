"هذا رجل عظيم".. لماذا شكر السيسي "محمود العربي" مرتين؟

كتب- محمد عبدالناصر:

"بشكر رجال الأعمال وعلى رأسهم الحاج محود العربي"، بهذه الكلمات تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رجل الأعمال محمود العربي، مؤسس مجموعة العربي للتصنيع، أكثر من مرة خلال افتتاح المشروعات الجديدة.

المرة الأولى التي وجه الرئيس السيسي الشكر لـ"محمود العربي"، خلال افتتاح مشروعات قومية في بني سويف، يناير الماضي، حينما علق الرئيس على كلمة إبراهيم العربي، نائب مدير مجموعة شركات العربي، قائلاً: "بلغ تحياتي واحترامي الشديد للحاج محمود، هذا الرجل عظيم.. ربنا يديه الصحة ويوفقكوا إن شاء الله".

وفي هذا الحفل، كشف نائب رئيس مجموعة شركات العربي عن عزم المجموعة لإنشاء عدد من الصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة على أن يقام جزء منها بالمجمعات الصناعية للعربي بمدينتي قويسنا وبنها، والجزء الآخر من هذا التصنيع في المنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف.

ونوّه إلى أن مجموعة العربي عقدت العديد من المؤتمرات للموردين الأجانب تحت شعار "نحو صناعات مغذية في مصر"، وكانت أولى ثمارها إنشاء مصنع متخصص لتصنيع مواتير الغسالات.

ويعتبر محمود العربي، مؤسس مجموعة العربي للتصنيع، وهي أحد الصروح الصناعية في مصر.

واليوم وخلال افتتاح بعض المشروعات في محافظة المنوفية، وجه الرئيس السيسي الشكر لرجال الأعمال وعلى رأسهم الحاج محمود العربي: "بشكر كل رجال الأعمال وعلى رأسهم الحاج محمود العربي"، وذلك خلال حديثه عن تطوير التعليم الفني في مصر.

ونفذت شركة العربي مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة فنية تجمع بين التعليم والتدريب، بالتعاون مع دولة اليابان.

وقال السيسي: "نقدر نقدم تعليم فني مرتبط بسوق العمل، من خلال مشاركة رجال الأعمال في تنفيذ مدارس للتعليم الفني".

وبحسب مجلة فوريس الأمريكية، يعمل في مجموعة شركات العربي 13 ألف موظف، واستطاع تحقيق ثروة هائلة تقدر بـ 22 مليون دولار.

وحصل "العربي" على أرفع وسام ياباني "وسام الشمس المشرقة" من الإمبراطور الياباني أكيهيتو في مايو 2009؛ لدوره في دعم وتحسين العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية.