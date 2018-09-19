قبل تطبيق الزيادة أول نوفمبر.. ننشر الأسعار الجديدة لزيارة الأماكن الأثرية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، تعديل أسعار وفئات تصاريح الزيارة للمتاحف والمناطق الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية، بالنسبة للأجانب فقط ليتم تطبيقها اعتبارا من أول شهر نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التعديل شمل زيادة أسعار تصريح القاهرة Cairo Pass، وتصريح الأقصر Luxor Pass، وبعض المناطق الأخرى والتي تتيح لحامليها من الأجانب زيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المصرية والإسلامية والقبطية المفتوحة للزيارة بالقاهرة والجيزة والأقصر لمدة خمسة أيام متتالية خلال مواعيد الزيارة الرسمية وبعدد غير محدود خلال فترة سريان التصريح.

ـ أسعار تصريح Cairo Pass:

100 دولار للسائح الأجنبي و50 للطالب الأجنبي.

تصاريح الأقصر Luxor Pass تنقسم إلى فئتين:

- الفئة الأولى Premium:

جميع المناطق الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر بما فيها مقبرتا الملك سيتي الأول والملكة نفرتاري، وتبلغ الأسعار بعد الزيادة 200 دولار للزائر الأجنبي و100 دولار للطالب الأجنبي.

ـ الفئة الثانية Standard:

جميع المناطق الأثرية والمتاحف بالأقصر ما عدا مقبرتا سيتي الأول ونفرتاري، وتبلغ الأسعار بعد الزيادة 100 دولار للسائح الأجنبي، و50 دولار للطالب الأجنبي.

تذكرة الأهرامات

ـ سعر التذكرة للأجنبي 120 جنيها وللطالب 60 جنيها.

ـ سعر تذكرة زيارة هرم خوفو للأجنبي 300 جنيه وللطالب 150 جنيها.

ـ سعر تذكرة زيارة هرم منكاورع للأجنبي 60 جنيها وللطالب 30 جنيها.

المتحف المصري بالتحرير

ـ سعر التذكرة في الفترة الصباحية للأجانب 120 جنيهًا، وللطالب 60 جنيهًا.

- سعر تذكرة زيارة المومياء خلال الفترة الصباحية للأجانب 150 جنيها وللطالب 75 جنيها.

- سعر تذكرة زيارة المومياء في الفترة المسائية للأجانب 225 وللطالب 115 جنيها.

ـ تذكرة مجمعة "للمتحف والمومياء": 240 جنيهًا.

المتحف الإسلامي

- سعر التذكرة للأجانب 100 جنيه و50 جنيهًا للطالب الأجنبي.

ـ سعر التذكرة للأجانب ليلًا 120 جنيهًا و60 جنيهًا للطالب الأجنبي.

المتحف القومي للحضارة

ـ سعر التذكرة للأجانب 60 جنيها وللطالب 30 جنيها.

عروض الصوت والضوء

7 أفراد

ـ تذكرة العرض العادي باللغات الأجنبية بسعر 240 جنيها.

ـ تذكرة العرض العادي باللغات الأجنبية "الأطفال" بسعر 150 جنيها.

35 فردا

ـ تذكرة العرض العادي باللغات الأجنبية بسعر 275 جنيها.

ـ رسم إقامة العرض الأجنبي الخاص بسعر 1000 جنيه.