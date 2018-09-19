وزيرة الثقافة تنعي جميل راتب: "يبقى خالدا بأعماله"

كتب- محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير جميل راتب الذي رحل صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عبدالدايم، في بيان، اليوم، إن حبات عقد المبدعين والعظماء من زمن الفن الجميل تتساقط، ووصفت الراحل بأنه إحدى العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية، مؤكدة أنه رحل بجسده لكنه يبقي دائما خالدا بأعماله في ذاكرة الفنون.

يذكر أن جميل راتب ولد عام 1926، تخرج في مدرسة الحقوق الفرنسية واستكمل دراسته الجامعية بفرنسا، بدأ ممارسة التمثيل منذ أن كان في مرحلة الدراسة ظهر لأول مرة فى السينما عام 1946 من خلال فيلم أنا الشرق، عاد إلى مصر فى منتصف سبعينات القرن العشرين وبدأ التواجد في السينما المصرية.