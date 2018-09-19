السيسي يسأل كامل الوزير عن أخطاء طرق الإسكندرية: "عملتوا إيه؟".. والأخير يرد

كتب - محمد عبدالناصر:

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن الطرق التي وجه بمراجعة تصميمها الهندسي خلال حفل افتتاحها الأسبوع قبل الماضي.

كان الرئيس السيسي انتقد طريقة تنفيذ محور التعمير بالإسكندرية، موجها رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمراجعته، كما وجهه بضرورة تحقيق الأمانة والسلامة، وتوفير حرم آمن للطريق الدائري في الإسكندرية.

وقال الرئيس السيسي، لـ"كامل الوزير" خلال حفل افتتاح مشروعات تنموية بالمنوفية، اليوم الأربعاء: "عملتوا ايه في الطرق يا كامل؟".

وردّ الوزير قائلًا: "كان عندك حق يا فندم".

وأضاف: "كان هناك 3 توجيهات بخصوص الطرق، الأول على كوبري التعمير بالإسكندرية، وكان لك حق في ذلك، فكان هناك خطئ تصميمي موجود في الطريق"، لافتًا إلى أنه خلال 48 ساعة تم توسيع الطريق حتى يكون هناك دخول مريح للمارة.

وأوضح "الوزير" أن التعليق الثاني يتعلق بالطريق الدائري بالإسكندرية، وهذا الطريق عبارة عن حاريتن في اتجاهين، كل اتجاه حارة واحدة، لافتًا إلى أن وجود المنشأت والمباني أدى إلى تقليل مساحة الطريق، لكن بعد التوجيهات بضرورة إصلاح الطريق، تم حصر المنشآت وهي عبارة عن عمارات ومدارس وهناجر.

وتابع: "تم التوصل مع المواطنين وأبدوا استعدادهم للتعاون معنا لإصلاح الطريق، فأصحاب الهناجر قاموا بفكها وإرجاعها إلى الوراء على نفقاتهم الشخصية، ويتم الآن دراسة الموقف بالنسبة للعمارات والمدارس".

وأشار إلى أنه يجري التنسيق لحل المشكلة المتعلقة بوجود مباني بجوار الطرق التي ننفذها، لكننا نتفاوض مع المواطنين وهناك استجابة كبيرة منهم: "نوعدك بمراعاة ذلك مستقبلًا".

وقال السيسي: "إنتم يا كامل شاقين كباري وسط العمارات، الناس ماشية بجوار البلكونة.. محدش يعمل كدا"، ليرد الوزير: "إحنا بنهتم بمسار الطريق عشان يكمل بسرعة، وسيتم مراجعة ذلك".