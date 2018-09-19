  • عاجل:تأييد حبس خالد علي 3 أشهر بقضية الفعل الفاضح مع الإيقاف لمدة 3 سنوات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    السيسي في المنوفية جميل راتب بطاقات التموين العودة إلى المدارس حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    السيسي يوجه بتطبيق اختبار الأكاديمية الوطنية للمعلمين

    01:44 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    السيسي يوجه بتطبيق اختبار الأكاديمية الوطنية للمعلمين

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتبت- ياسمين محمد:

    طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بضرورة تطبيق اختبار الأكاديمية الوطنية للتدريب على المعلمين قائلًا: "الأكاديمية الوطنية فيها اختبار لمدة 8 ساعات، بندخل فيه كل الطلبة حتى طلبة الكليات العسكرية لأنه بقى اختبار حتمي، عايزين المعلمين يدخلوه".

    وأضاف الرئيس خلال تعليقه على نظام التعليم الجديد الذي قدمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن ثمن الاختبار 100 جنيه، مطالبًا وزير التربية والتعليم بتوفير تكلفته بأي طريقة، سواء تتحمله الوزارة أو الأكاديمية، أو بأي طريقة أخرى.

    السيسي الأكاديمية الوطنية للمعلمين طارق شوقي وزارة التربية والتعليم

    الخبر التالى:

    السيسي يسأل كامل الوزير عن أخطاء طرق الإسكندرية: "عملتوا إيه؟".. والأخير يرد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان