السيسي يوجه بتطبيق اختبار الأكاديمية الوطنية للمعلمين

كتبت- ياسمين محمد:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بضرورة تطبيق اختبار الأكاديمية الوطنية للتدريب على المعلمين قائلًا: "الأكاديمية الوطنية فيها اختبار لمدة 8 ساعات، بندخل فيه كل الطلبة حتى طلبة الكليات العسكرية لأنه بقى اختبار حتمي، عايزين المعلمين يدخلوه".

وأضاف الرئيس خلال تعليقه على نظام التعليم الجديد الذي قدمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن ثمن الاختبار 100 جنيه، مطالبًا وزير التربية والتعليم بتوفير تكلفته بأي طريقة، سواء تتحمله الوزارة أو الأكاديمية، أو بأي طريقة أخرى.