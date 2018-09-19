"IG وAmerican".. وزير التعليم يشرح نظام المدارس الحكومية الدولية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة استعانت بمؤسسة المدارس المصرية الدولية، لمشاركتها في إدارة مجموعة من المدارس الحكومية الدولية، تدخل الخدمة أكتوبر المقبل، موضحًا أن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة نظرًا لتفوقهم في الإدارة المالية للمشروع بشكل يضمن تغطية التكلفة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا المشروعات التنموية من محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، أن المدارس تقدم للطلاب الشهادات الأمريكية والبريطانية: IB ،IG ،American، بتكلفة 15 ألف جنيه فقط سنويًا: "الشهادات دي بتتاخد من المدارس الدولية بـ150 و200 ألف جنيه".

وأوضح شوقي أن هذه المدارس ستلتزم بتدريس مواد الهوية القومية للطلاب، وتدير مؤسسة المدارس المصرية الدولية المدارس بالكامل وتقدم لها الدعم الفني والمحتوى التعليمي.

وتابع: "هناك إقبال كبير من الطلاب على هذه المدارس، نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالمدارس الدولية، كما أن الوزارة تهدف من إنشاء هذه المدارس، تخفيف الضغط على المدارس التجريبية".

وتدخل نحو 10 مدارس حكومية مصرية بعدد من المحافظات الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2018/2019، بتكلفة 15 ألف جنيه فقط، وتقدم للطلاب شهادات دولية.