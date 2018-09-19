"دوائر".. وزير التعليم يكشف شكل الفصول في النظام الجديد

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة التعليم الجديدة تهدف إلى بناء شخصية الطالب، ما يتطلب العمل على العنصر البشري المتمثل في المعلمين، موضحًا، أن طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يدرسون ما يسمى بالمنهج التكاملي: "كل المواد اتضفرت في مادة واحدة متعددة التخصصات تسمى الباقة المحورية".

وأضاف شوقي، خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الأربعاء: "في المناهج الجديدة، الطفل هيدرس، من يكون، بلده، أهله، تاريخه، هويته وانتماءه وشخصيته"، متابعًا: "الطفل هيكون بيطلع من حصة العربي لحصة الدين بيدرس في نفس الموضوع".

وتابع وزير التربية والتعليم، أن النظام الجديد سيعمل على تعليم الطفل "ما هو العالم، وكيفية التواصل معه، وإدراك التنوع وتفهم الآخر".

وأوضح الوزير، أن مركز تطوير المناهج تطور تطورًا مذهلًا خلال العام الحالي، مشيرًا إلى تطوير المناهج بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية منها "ديسكفري إيديوكاشن"، فضلًا عن تعاون أساتذة من كليات التربية.

وأوضح وزير التعليم، أن هيئة الأبنية التعليمية عملت على تغيير شكل الفصول من الشكل القديم إلى شكل آخر جديد على هيئة دوائر؛ نظرًا لأن النظام الحديث يعتمد على أن يعمل الطلاب بأيديهم.