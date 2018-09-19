"المقاولون العرب" تفوز بتطوير طريق في أوغندا بـ54 مليون دولار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، فوز الشركة بمشروع تحديث وتطوير طريق "ماساكا ـ بوكاكاتا" جنوب دولة أوغندا بقيمة 54 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع تابع لهيئة الطرق الأوغندية، ويبعد حوالي 100كم من العاصمة كمبالا ويبلغ طوله 41 كم ومدة تنفيذه 24 شهرًا.

وأوضح صلاح في بيان، اليوم الأربعاء، أن الشركة تنفذ العديد من مشروعات البنية الأساسية بدولة أوغندا أبرزها مشروع تطوير وتحديث طريق ترابي بطول 67 كم إلى طريق أسفلتي يبعد 200كم عن العاصمة كمبالا (جنوب شرق أوغندا ) ومكون من حارتين بعرض 3.65م لكل حارة بإجمالي عرض 7.3م للحارتين وبسرعة تصميمية 70كم/ساعة، وطريق آخر بطول 44 كم، بالإضافة إلى أعمال مصارف المياه والأعمال الصناعية على طول الطريق بنحو 133 مليون دولار ومدة تنفيذهما 36 شهرًا.



وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب، أنه جاري حاليًا تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى كايونجا بقيمة 13.6 مليون دولار والإنتهاء من تطوير وإعادة تأهيل مستشفى مولاجو العام شاملاً الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالعاصمة كمبالا لصالح وزارة الصحة الأوغندية بإجمالي قيمة 22.3 مليون دولار وقد تم تسليم المشروع، وكذا الانتهاء من أعمال مشروع تخفيف أثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسي