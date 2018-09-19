وزير التعليم: افتتاح المدارس اليابانية.. السبت المقبل

كتبت - ياسمين محمد:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، افتتاح المدارس اليابانية الجديدة، يوم السبت المقبل.

جاء ذلك في كلمة وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية.

وقال الوزير: "المدارس اليابانية تفتتح يوم السبت المقبل بالتوازي مع بدء الدراسة للعام الجديد".

وقبلت وزارة التربية والتعليم أكثر من 13 ألف طالبا وطالبة بـ34 مدرسة مصربة يابانية تدخل الخدمة اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2018/2019، بعدد من المحافظات.