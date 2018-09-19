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    وزيرة الصحة: خطة لتوقيع الكشف على طلاب المدارس العام المقبل

    11:00 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    وزيرة الصحة: خطة لتوقيع الكشف على طلاب المدارس العام المقبل

    الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

    كتب-أحمد مسعد:

    استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على فيرس سي بحلول عام 2022، موضحة أن الوزارة وضعت خطة لتوقيع الكشف على الطلاب بالمدارس بداية من سن 12 سنة وحتى طلاب الثانوية العامة والأزهرية، العام المقبل.

    وأضافت زايد، خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الأربعاء، أن الوزراة تقدم الدعم لأي مواطن يعاني من فيروس سي، ويحصل على العلاج مجانًا فضلاً عن مرضى السكر والضغط.

    وأوضحت وزيرة الصحة، انطلاق حملة فيروس سي الأسبوع المقبل من خلال إطلاق حملات التوعية على القنوات التليفزيونية، مع توزيع ملصقات التوعية للتعريف بمواصفات كارت العلاج.

    وأضافت أنه جاري تجهيز خط ساخن "15335"؛ للتواصل مع أي حالات مصابة بفيروس سي.

    الكشف الطبي هالة زايد وزارة الصحة السيسي فيرس سي

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