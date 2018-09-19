"السكك الحديدية" تكشف عن أسباب تأخر بعض القطارات

القاهرة- أ ش أ:

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن تحديث الهيئة نظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بالإضافة إلى رفع كفاءة السكك يتطلب مسير القطارات بسرعة 8 كم في مواقع العمل (تهديات)؛ ما يؤدي إلى تأخر بعض القطارات، مؤكدا أن الهيئة تعتذر للركاب عن تأخر الرحلات على الخطوط التي تشهد حاليا أعمال مشروعات كهربة الإشارات.

وأوضح رسلان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تأخر القطارات على خطوط الوجه البحري يصل إلى نحو 45 دقيقة، و65 دقيقة على خطوط الوجه القبلي، و25 دقيقة على خط بنها/ بورسعيد.

وقال رسلان، إن الهيئة تعمل حاليا على استبدال النظام الحالي الميكانيكي والكهروميكانيكي الإشارات بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، مع التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشري؛ ما يؤدي إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية لحظة بلحظة، كما تعمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية ما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها.

وأضاف أنه جاري تطوير منظومة كهربة الإشارات على خطوط القاهرة/ الإسكندرية بمسافة 208 كم تشمل تطوير 72 مزلقانا، وخط بني سويف / أسيوط بطول 250 كم تشمل عدد 88 مزلقانا، وخط بنها/ بورسعيد/ وصلة الزقازيق أبو كبير بطول 213 كم تشمل تطوير عدد 98 مزلقانا، وخط أسيوط/ سوهاج/ نجع حمادي مسافة 180 كم ويشمل تطوير عدد 72 مزلقانا.

وأكد رسلان أن الهيئة تنفذ خطة تطوير شاملة في جميع المجالات، تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات، بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.